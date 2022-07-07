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Политика7 июля 2022 9:43

Главой управления экономразвития в администрации Орла стала Анастасия Сурнова

В мэрии она работает с 2021 года
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА

Управление экономического развития администрации Орла возглавила Анастасия Сурнова. Ранее, с 2021 года, она работала в должности главного специалиста отдела по тарифам, а затем начальника этого же отдела.

О назначении сообщили в пресс-службе горадминистрации. Анастасии Сурновой 38 лет, она родом из Крыма. Имеет экономическое образование: окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт

До прихода в ряды чиновников новая начальница экономического управления успела поработать в ТМК "ГРИНН", на главпочтамте, в управлении ФССП, в также в "Сбербанке".