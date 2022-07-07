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Происшествия7 июля 2022 9:10

На дороге "Орел-Ефремов" женщина на малолитражке врезалась в трактор

Ее с травмами положили в больницу
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА

Водитель малолитражки "Дэу" угодила в больницу после ДТП на дороге под Орлом. Женщина врезалась на своем авто в трактор.

О предварительных обстоятельствах аварии рассказали в Госавтоинспекции региона. Все случилось около полуночи 6 июля. За рулем автомобиля "Дэу Матиз" была 59-летняя женщина, она ехала со стороны города Новосиль в направлении поселка Залегощь. В какой-то момент автомобиль врезался в двигавшийся в попутном направлении трактор.

- В результате ДТП водитель транспортного средства "Дэу Матиз"получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.