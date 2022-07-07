Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орловской области появился еще один памятник участникам локальных войн. Мемориал открыли в поселке Нарышкино.

Торжественное открытие памятника участникам локальных войн прошло в сквере Героев в Нарышкино. Мероприятие посетили почетные гости из области и района, ветераны, кадеты и местные жители. После открытия постамента, присутствующие возложили к нему цветы. Кроме того, новый мемориал освятил настоятель храма.

В пресс-службе облсовета рассказали, что помимо установки и открытия памятника состоялась закладка Аллеи героев, которая в будущем появится в сквере Героев.