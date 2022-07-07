Пешеходный мост рядом с Красным в Орле возводят в две смены

В Орле пешеходную переправу рядом с Красным мостом строят в две смены. Планируется, что после усиления темпов работы, ее завершат в течение недели.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире, который он провел 6 июля с Красного моста. Как сообщала "КП", в этот день здесь случилось ЧП: упал 50-тонный гусеничный кран, прямиком на пешеходную галерею. К счастью, никто не пострадал. Но мост закрыли для пешеходов.

- Из-за опрокидывания крана работы на мосту не остановятся, - заверил губернатор.

Пока что пешеходам приходится ездить на автобусе в обход моста, бесплатный транспорт запустили в день происшествия. Но в скором времени откроется новый мост для пеших участников дорожного движения. Сейчас строители обшивают металлическую галерею.