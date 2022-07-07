За убийство топором 23-летний орловец отправится в тюрьму на 10 лет

Житель Орловской области отправится в тюрьму за убийство топором. 23-летний уроженец Покровского района жестоко расправился со своим односельчанином.

Конфликт произошел под воздействием алкоголя. В феврале 2022 года молодой человек и его знакомый вместе распивали спиртное, стали ссориться. Селянин настолько разозлился, что схватился за нож и топор, нанес множественные раны хозяину дома. Шансов выжить у мужчины не осталось, он умер на месте происшествия.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.