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Происшествия7 июля 2022 7:01

За сутки в Орловской области спасли двоих тонущих людей

ЧП случились в городе Орле и Верховском районе
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото из архива "КП"

Фото из архива "КП"

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за 6 июля двоих тонущих людей спасли из воды. Происшествия случились в городе Орле и Верховском районе.

Оба случая произошли примерно в одно время, в пятом часу вечера. В деревне Малый Синковец Верховского района мужчина плавал в нескольких метрах от берега и начал тонуть. Очевидцы спасли его из воды, вызвали скорую и передали медикам. Место, где плавал купальщик, оборудовано для этого не было.

Второй случай произошел в Орле, у подвесного моста возле Богоявленского собора.

- Поступило сообщение о том, что в районе подвесного моста у Богоявленской площади в Орле в воду упала женщина. Спасатели центральной спасательной станции выдвинулись к месту происшествия и спасли ее из воды, - сообщили с пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К сожалению, накануне не все происшествия на воде закончились спасением. В Колпнянском районе вечером утонул мужчина, пытавшийся переплыть пруд.