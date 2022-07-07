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Происшествия7 июля 2022 6:37

Под Орлом не поставленный на ручник "Форд" сбил женщину

Автоледи госпитализирована с травмами
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Иномарка покатилась и сбила женщину

Иномарка покатилась и сбила женщину

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области автомобиль, не поставленный на ручник, сбил свою хозяйку. Женщина, оказавшаяся под колесами иномарки "Форд", госпитализирована с травмами.

ДТП случилось в Урицком районе в минувшую среду, 6 июля. 31-летняя автоледи припарковала легковушку, но забыла про ручник. В итоге "Форд Фокус" покатился и наехал на женщину.

- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, в них пострадали два человека.