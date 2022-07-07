В Орловской области похищены деньги на строительстве по нацпроекту

Фото: Ольга СУПОНЕВА/Архив "КП"

В Орловской области вновь реализация национальных проектов довела до уголовного дела. В этот раз сотрудники управления экономической безопасности УМВД завели его на подрядчика: предполагается, что тот похитил больше двух миллионов рублей.

Речь идет о строительстве спортобъекта в Кромском районе. Сорокалетний мужчина, являющийся подрядчиком по муниципальному контракту, в 2020 году закупал более дешевые стройматериалы, чем того требовал контракт. В итоге он "сэкономил" 2 миллиона 360 тысяч рублей. Федеральные деньги, выделенные в рамках национального проекта, ушли не по назначению.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется следствие, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.