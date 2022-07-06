Грозовой фронт с градом приближается к Орловской области

Погода на Орловщине в ближайшие сутки будет своенравной Фото: Ольга СУПОНЕВА

На Орловскую область надвигаются тучи, которые принесут ливни, грозы и местами град. В МЧС жителей региона предупредили о разгуле стихии, который ожидается в ближайшие сутки.

Судя по прогнозу областного гидрометцентра, с 21 часа 6 июля по 21 час 7 июля на территории области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах ливни, град. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем с переходом на западный 7-12 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью + 15-20°, днем + 28-33°.

8 июля местами кратковременные дожди, грозы, днем в некоторых районах град. Ветер будет дуть с севера, скорость его составит 7-12 м/с, а во время грозы и все 15-18 м/с. При этом будет достаточно тепло. Температура воздуха ночью + 14-19°, днем + 23-28°.

В чрезвычайном ведомстве орловцев просят не забывать о правилах безопасности и соблюдать их в непогоду.