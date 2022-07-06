Фото: Ольга СУПОНЕВА/ Архив "КП"

Орловец вынес из чужого дома электроинструмент и музыкальный центр. Имущество мужчина пытался вывезти на своем мотоблоке.

На веранду чужого дома житель Покровского района проник во время отсутствия хозяина. Помещение попросту было не заперто. Оттуда он вынес музыкальный центр. На этом воришка не остановился и наведался в гараж возле жилища. Сломав замок, он украл электроинструмент. Похищенное имущество мужчина погрузил на свой мотоблок и собирался вывезти. Но, к его сожалению, мини-трактор сломался, и закончить начатое мужчине не удалось. Груженый краденым имуществом транспорт он бросил недалеко от дома.

Ущерб, нанесенный потерпевшему, оценили в 50 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, подозреваемый задержан. Сейчас ведется следствие.