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В Орловской области ввели особый противопожарный режим. Меры обусловлены ростом числа пожаров в регионе.

Особый противопожарный режим ввели в регионе с 6 июля по распоряжению областного Правительства, так как в Орловской области увеличилось количество пожаров и их последствий.

- На период действия особого противопожарного режима вводится ограничение пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведения костров, проведения лесосечных работ и работ, связанных с применением машин, открытого огня, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Кроме того, во избежание природных пожаров обновляют просеки и минерализованные полосы, опахивают населенные пункты. Также во время действия особого режима не допускается сжигание сухостоя на полях и опашка лесных массивов, граничащих с полями. Правоохранители и спасатели контролируют соблюдение противопожарных мер и проводят внеплановые инструктажи. Еще в ведомстве отметили, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность