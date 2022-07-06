Прокуратура проводит проверку после падения крана на мосту в Орле

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орловской области прокуратура организовала проверку после падения гусеничного крана на Красном мосту. Ведомство установит, все ли законно в сфере охраны труда и регистрации техники.

К пррверке привлечены специалисты МЧС, управлений труда и строительного надзора. На месте происшествия продолжают работу специалисты разных профильных служб.

- Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере охраны труда, а также законодательства, регулирующего порядок государственной регистрации самоходных машин. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила "КП" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

Тяжелый кран упал утром 6 июля прямо на пешеходную галерею перекрытого на реконструкцию Красного моста. Каким-то чудом удалось избежать жертв: на время работы техники мост перекрыли для прохожих. Крановщик и другие строители не пострадали. Пока что движение по мосту полностью перекрыто. Люди, которым нужно попасть из Железнодорожного района в Заводской, могут воспользоваться бесплатным автобусом.