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Общество6 июля 2022 11:58

В Орле чествовали приемных родителей выпускников

Благодарностей удостоились 39 опекунов
Нина СОКОЛОВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле чествовали приемных родителей выпускников. Благодарностей удостоились 39 опекунов.

Торжественное мероприятие прошло в городской администрации. Сюда пригласили орловских выпускников 9-х и 11-х классов вместе с их попечителями. Выразить благодарность приемным семьям также пришли первые лица Орла и области.

- За активную жизненную позицию, достойное воспитание детей 19 опекунов получили благодарственные письма администрации Орла, 20 человек удостоились благодарностей Орловского горсовета, - рассказали в городской администрации.

Завершилась встреча выступлением солистов КДЦ «Металлург».