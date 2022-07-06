Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле чествовали приемных родителей выпускников. Благодарностей удостоились 39 опекунов.

Торжественное мероприятие прошло в городской администрации. Сюда пригласили орловских выпускников 9-х и 11-х классов вместе с их попечителями. Выразить благодарность приемным семьям также пришли первые лица Орла и области.

- За активную жизненную позицию, достойное воспитание детей 19 опекунов получили благодарственные письма администрации Орла, 20 человек удостоились благодарностей Орловского горсовета, - рассказали в городской администрации.

Завершилась встреча выступлением солистов КДЦ «Металлург».