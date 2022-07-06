Женщина задолжала деньги собственному ребенку Фото: Нина СОКОЛОВА

Орловчанка, не платившая алименты на сына, попала под уголовное дело. Задолженность выросла почти до 300 тысяч рублей.

От уплаты алиментов в пользу своего несовершеннолетнего сына продолжительное время уклонялась жительница Урицкого района. Долг составил более 270 тысяч рублей. За это женщину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Злостной неплательщице назначили 40 часов обязательных работ в сельской администрации. Правда, их она не отработала, а выплачивать положенные ребенку деньги не собиралась. Так, на нее завели уголовное дело по части 1 157 УК РФ. Только после этого женщина соизволила полностью погасить долг.

- Принимая во внимание факт полной оплаты задолженности по алиментам, Урицкий районный суд удовлетворил ходатайство гражданки и вынес решение о прекращении в отношении нее уголовного дела, - уточнили в пресс-службе УФССП по Орловской области.