В Орловском краеведческом музее начнет работать выставка «Наука побеждать»

Краеведческий музей приглашает орловцев на новую выставку

В Орловском краеведческом музее начнет работать новая выставка «Наука побеждать». Гостей познакомят с экспозицией, посвященной знаменательным победам русской армии и флота.

Выставочный проект «Наука побеждать» включает в себя снимки мест сражений и празднований побед русской армии и флота, которые были сделаны придворными светописцами императора Николая II, фотографами губерний Российской империи, а также известными и современными авторами. Кроме того, в экспозицию вошли старинные документы, карты, планы, гравюры и рисунки, связанные со сражениями XVIII — первой четверти XIX веков. В Орловском краеведческом музее рассказали, что в проекте участвуют Государственный мемориальный музей А. В. Суворова, Российский государственный архив Военно-Морского Флота, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российский государственный исторический архив, Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

КОГДА? ГДЕ?

7 июля, 15.00

ул. Гостиная, 2

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