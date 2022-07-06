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Общество6 июля 2022 8:54

Из-за падения крана на Красном мосту Орла, запустят бесплатный автобус от ЦУМа до рядов

Транспорт подвезет людей, пока рабочие восстанавливают пешеходную галерею
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
От ЦУМа до торговых рядов пойдет бесплатный автобус

От ЦУМа до торговых рядов пойдет бесплатный автобус

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле после падения гусеничного крана на Красном мосту, запустят бесплатный автобус. Он подвезет людей в объезд моста: от ЦУМа до торговых рядов. Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

- На восстановление крытой галереи на Красном мосту уйдет примерно полтора дня, то есть для пешеходов она будет закрыта до конца четверга. Поэтому принято решение запустить автобус. Он будет бесплатным, интервал - примерно 20 минут, - пояснил глава города.

В пресс-службе администрации Орла рассказали, что сегодня автобус будет ходить до 23.00, а в четверг 7 июля его запустят с 6.00. - Маршрут из Заводского района проляжет по ул. Гагарина через мост Дружбы, по улице 4-й Курской к ЦУМу. Маршрут из Железнодорожного района: ЦУМ — улица Фомина — мост «Дружба» – улица Гагарина — переулок Воскресенский — торговые ряды.На промежуточных остановках автобус посадку-высадку пассажиров осуществлять не будет, - сообщили в горадминистрации.

Гусеничный кран упал на Красном мосту 6 июля. Тяжелая техника рухнула при монтаже балки прямо на галерею для пешеходов. К счастью, ранее она была закрыта для движения людей на время работы техники. Чудом никто не пострадал: ни прохожие, ни рабочие, ни крановщик. Причины, по которым упал кран, пока не ясны. На месте работают специальные службы.