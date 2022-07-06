Из-за падения крана на Красном мосту Орла, запустят бесплатный автобус от ЦУМа до рядов

От ЦУМа до торговых рядов пойдет бесплатный автобус Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле после падения гусеничного крана на Красном мосту, запустят бесплатный автобус. Он подвезет людей в объезд моста: от ЦУМа до торговых рядов. Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

- На восстановление крытой галереи на Красном мосту уйдет примерно полтора дня, то есть для пешеходов она будет закрыта до конца четверга. Поэтому принято решение запустить автобус. Он будет бесплатным, интервал - примерно 20 минут, - пояснил глава города.

В пресс-службе администрации Орла рассказали, что сегодня автобус будет ходить до 23.00, а в четверг 7 июля его запустят с 6.00. - Маршрут из Заводского района проляжет по ул. Гагарина через мост Дружбы, по улице 4-й Курской к ЦУМу. Маршрут из Железнодорожного района: ЦУМ — улица Фомина — мост «Дружба» – улица Гагарина — переулок Воскресенский — торговые ряды.На промежуточных остановках автобус посадку-высадку пассажиров осуществлять не будет, - сообщили в горадминистрации.

Гусеничный кран упал на Красном мосту 6 июля. Тяжелая техника рухнула при монтаже балки прямо на галерею для пешеходов. К счастью, ранее она была закрыта для движения людей на время работы техники. Чудом никто не пострадал: ни прохожие, ни рабочие, ни крановщик. Причины, по которым упал кран, пока не ясны. На месте работают специальные службы.