На Красном мосту в Орле кран упал на пешеходную галерею

Кран повалился прямо на крытую галерею для пешеходов

В Орле на Красном мосту упал кран. Тяжелая техника повалилась прямо на пешеходную галерею при монтаже балки.

ЧП случилось днем 6 июля. Рабочие приступили к монтажу моста, предназначенного для переноса коммуникаций. Техника работала со стороны тротуара, по которому обычно ходят пешеходы. Буквально накануне, для безопасности людей, пешеходную галерею закрыли. Каждый день на два часа, с 10 до 12, на время работы строительной техники проход запретили. Возможно эта мера помогла избежать трагических последствий.

Крановщик не пострадал

- Никто не пострадал, ни рабочие, ни пешеходы, - сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

Теперь рабочие подрядной фирмы "Уваровская ПМК-22" бросят все силы на строительство пешеходного моста рядом с Красным. Ранее сообщалось, что его построят к 5 августа, но по сообщению Юрия Парахина, из-за сегодняшнего ЧП пешеходную переправу откроют раньше.

Мост полностью перекрыт

По информации подрядчика, на восстановление галереи для прохожих на Красном мосту потребуется полтора дня. Власти приняли решение запустить на это время бесплатный автобус, который будет ходить от ЦУМа до магазина "Хозяюшка" в торговых рядах. Уехать на нем можно будет каждые 20-30 минут.