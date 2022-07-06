Легковушка и мотоцикл столкнулись на перекрестке в Советском районе Орла

В ДТП пострадал пожилой мотоциклист Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На перекрестке в Советском районе Орла столкнулись легковушка и мотоцикл. Пострадал водитель байка.

Предварительную информацию об аварии озвучили в ГИБДД региона. Автомобиль "Рено" и мотоцикл не разъехались вечером 5 июля, в шестом часу, в районе сквера Гуртьева. 35-летний мужчина на "Рено" поворачивал налево, с улицы Салтыкова-Щедрина на Пионерскую. Со встречного направления в этот момент ехал 69-летний мотоциклист. Два транспортных средства не поделили дорогу, произошло столкновение.

- В результате ДТП водитель мотоцикла "Irbis", получил травмы, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.