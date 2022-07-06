В Орловской области зафиксирован предмаксимальный класс пожарной опасности

В Орловской области зафиксирован высокий класс пожарной опасности Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области зафиксирован высокий класс пожарной опасности. В отдельных городах и районах четвертого, предмаксимального уровня, в других третьего. Это значит, что высока вероятность возникновения природных пожаров.

- 4-й класс пожарной опасности зарегистрирован на территории г. Орла, г. Ливны, Орловского муниципального округа, Дмитровского, Верховского и Ливенского районов. В г. Болхове и г. Мценске – 3-й класс, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В ведомстве отмечают, что в большинстве случаев причиной природных пожаров становится человек. В июне федеральное законодательство ужесточилось и штрафы за поджоги увеличились. Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан устанавливается штраф от 15 до 30 тысяч ублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц – от 100 до 400 тысяч рублей.