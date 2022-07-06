Минэкономразвития опубликовало отчет о работе особых экономических зон

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При оценке эффективности функционирования ОЭЗ учитывались деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления и другие параметры.

«В целом можно говорить, что механизм ОЭЗ эффективен. Государство на 90% вернуло свои затраты на этот механизм. Резиденты уплатили 275,3 млрд рублей платежей во все бюджеты бюджетной системы России, при этом государство потратило на ОЭЗ 304,8 млрд рублей, из которых 204,9 млрд рублей прямых расходов на стройку и 99,9 млрд рублей в виде выпадающих доходов ввиду предоставления различных льгот. С учетом той динамики, которую показывают все площадки, ожидаем полную окупаемость механизма ОЭЗ уже в этом году», - подчеркнул заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

По оценке эффективности за 2021 года от Минэкономразвития особая экономическая зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Орел» добилась высоких результатов по ряду ключевых показателей. Так, на 106 % выполнен план по объему инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами орловской ОЭЗ. Сумма вложений составила 538, 24 млн рублей.

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На 103 % выполнен план по налогам, уплаченным в бюджеты разных уровней. А всего за три года существования ОЭЗ «Орел» эта цифра составила 205%. За отчетный период в ОЭЗ было создано 35 рабочих мест.

«На территории особой экономической зоны «Орел» за три года с ее основания было зарегистрировано 4 резидента. Несмотря на непростую экономическую ситуацию сегодня все они успешно развивают свои проекты. Так, компания «Агрос» вступила в завершающий этап работ по проектированию мельничного комплекса. На сегодняшний день залиты все фундаменты элеватора, установлена трансформаторная подстанция. Ведется проектирование систем газификации, водоснабжения, канализации. Проводится монтаж завальной ямы, норийных вышек, металлоконструкций. На предприятии приступили к заливке бетонных площадок и автодорог.

Компания «Три Точки Мануфактуринг» уже построила корпус завода по производству телематического оборудования. В настоящее время решаются вопросы логистики и поставки оборудования.

Резидент компания «РК-Премикс» продолжает строительство производственно-складского комплекса по производству кормовых добавок для животноводства. Сейчас на предприятии ведутся строительно-монтажные работы, благоустройство территории, монтаж оборудования.

Еще один резидент – компания «Артико Керамикс» находится в процессе проектирования завода по производству керамической посуды.

Сейчас Корпорация развития Орловской области (КРОО) работает с рядом компаний, которые с большой вероятностью в ближайшее время станут нашими резидентами. И очень надеемся, что за этот отчетный год наши показатели эффективности станут еще выше, а резиденты ОЭЗ «Орел» достигнут желаемых высот в своем бизнесе. КРОО создает все условия для инвесторов, мы всегда рядом со своими резидентами, готовы подключиться к решению всех вопросов. Активно работаем совместно с региональным правительством над привлечением инвестиций в Орловскую область. Как управляющая компания ОЭЗ ППТ «Орел» ставим перед собой амбициозные задачи по развитию этой преференциальной зоны. Прежде всего речь идет о развитии и совершенствовании инфраструктуры, подготовке укомплектованных площадок, что особенно ценно для инвесторов»,- поделился Николай Шин, генеральный директор КРОО.