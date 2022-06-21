Житель Мценска расправился с сожительницей с помощью ножки от табурета. Орловец сначала избил женщину, а потом задушил.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие выяснило, что 21 марта 2022 года мужчина находился в квартире с 59-летней сожительницей. Конфликт произошел на ревностной почве. Женщина получила удары руками, а также ножкой от табурета, после чего орловец задушил ее. Она скончалась на месте.

Следствие установило все обстоятельства преступления. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело передано в суд.