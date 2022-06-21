Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле ищут подрядчика для проведения ремонта Карачевского шоссе. Стоимость работ – 84 миллиона.

Накануне стартовал поиск подрядной организации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Второй этап ремонта предполагает благоустройство участка Карачевского шоссе от улицы Мостовой до границы Орла. Работы пройдут пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик должен будет обновить асфальт, обустроить бордюры, ограждения рядом с дорогой, установить светофоры и освещение. Гарантия – 5 лет.

Работы должны будут завершиться через год – 30 июня 2023 года. Начатся они могут сразу после подписания контракта.