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Орловец украл телефон у продавца магазина. Житель Болхова воспользовался моментом, когда женщина покинула прилавок.

Жительница Болхова сообщила в местное отделение полиции о пропаже телефона. Он лежал неподалеку от прилавка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Стражи порядка установили вора. Им оказался 30-летний местный житель. Гаджет у молодого человека изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.