Орловцы проголосовали за продление пешеходной зоны от площади Ленина. Голос можно было отдать с 14 по 19 июня.

Жители областной столицы могли высказать мнение по двум вопросам: нужно ли запрещать парковку рядом с домом №28 по улице Максима Горького и необходимо ли одностороннее движение по той же улице на участке от Брестской до дома №1 по площади Ленина в сторону улицы Салтыкова-Щедрина.

На обоих платформах принято 2 257 и 1 452 голоса соответственно. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

За продление пешеходной зоны и введение одностороннего движения высказалось большинство орловцев.