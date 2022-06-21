В Орловской области стартовал 27-й международный шахматный фестиваль «Славянские корни»

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Соревнования проводятся с целью популяризации шахмат в Орловской области среди взрослого и подросткового поколения, укрепление дружбы представителей городов и населённых пунктов славянских стран.

Организатором фестиваля «Славянские корни» является Федерация шахмат Орловской области при поддержке ФИДЕ, партнерами выступают: НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» и ООО «Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”.

«Этот турнир во взаимодействии с областным Управлением физкультуры и спорта, а также с профильными организациями, мы проводим с целью популяризации игры в шахматы в Орловской области. Состязание недаром получило такое название. Важная миссия соревнования - укрепление дружбы представителей городов и населенных пунктов славянских стран.», - рассказывает Сергей Кутенев, Президент Федерации шахмат в Орловской области, Председатель попечительского Совета «Социально-культурный фонд развития и инновации».

К участию в юношеских соревнованиях допускаются юноши и девушки 2008 года рождения и моложе. Командные итоги подводятся по сумме результатов 3-х юношей и 1-ой девушки. Допускается участие спортсменов в личном зачёте. Для участия в рейтинговом турнире допускаются спортсмены, имеющие рейтинг или код ФИДЕ без возрастных ограничений, а принять участие в блицтурнире могут все желающие.

Более детально узнать о данном фестивале Вы можете на сайте Федерации шахмат Орловской области или на сайте Фонда – социальныйфонд.рф