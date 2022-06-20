В Орле возбудили уголовное дело за распространение ложной информации об армии РФ. У подозреваемого провели обыск.

В областной столице следственные органы возбудили уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

По версии следствия, 40-летний мужчина разместил в одной из каналов мессенджера публикацию и видеозапись с ложной информацией о действиях российских солдат на территории Украины во время проведения специальной военной операции.

В доме местного жителя прошел обыск. Преступление выявлено совместно с УФСБ России по Орловской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователь собирает и закрепляет доказательную базу.