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Происшествия20 июня 2022 13:47

В Орле возбудили уголовное дело за распространение ложной информации об армии РФ

У подозреваемого провели обыск
Сергей Силаев

В Орле возбудили уголовное дело за распространение ложной информации об армии РФ. У подозреваемого провели обыск.

В областной столице следственные органы возбудили уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

По версии следствия, 40-летний мужчина разместил в одной из каналов мессенджера публикацию и видеозапись с ложной информацией о действиях российских солдат на территории Украины во время проведения специальной военной операции.

В доме местного жителя прошел обыск. Преступление выявлено совместно с УФСБ России по Орловской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователь собирает и закрепляет доказательную базу.