Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области наградили более 70 волонтеров, боровшихся с пандемией COVID-19. Во время торжественной церемонии орловцы получили благодарности губернатора.

Мероприятие прошло 20 июня в администрации Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Андрей Клычков поприветствовал и поблагодарил добровольцев за их труд, поздравив волонтеров с днем медицинского работника.

– Пандемия изменила наше отношение друг к другу и всему происходящему, проверила на прочность систему здравоохранения. Но эти непростые годы еще и сплотили наше общество, многому научили, в том числе, товариществу и взаимовыручке, - сказал губернатор.

Особые слова благодарности получили студенты-медики, которые выезжали на дом к заболевшим, работали в красной зоне, а также водители, доставлявшие медицинских работников к пациентам.