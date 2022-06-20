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Общество20 июня 2022 13:30

В Орловской области наградили более 70 волонтеров, боровшихся с пандемией COVID-19

Во время торжественной церемонии орловцы получили благодарности губернатора
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области наградили более 70 волонтеров, боровшихся с пандемией COVID-19. Во время торжественной церемонии орловцы получили благодарности губернатора.

Мероприятие прошло 20 июня в администрации Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Андрей Клычков поприветствовал и поблагодарил добровольцев за их труд, поздравив волонтеров с днем медицинского работника.

– Пандемия изменила наше отношение друг к другу и всему происходящему, проверила на прочность систему здравоохранения. Но эти непростые годы еще и сплотили наше общество, многому научили, в том числе, товариществу и взаимовыручке, - сказал губернатор.

Особые слова благодарности получили студенты-медики, которые выезжали на дом к заболевшим, работали в красной зоне, а также водители, доставлявшие медицинских работников к пациентам.