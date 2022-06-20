Фото: Ольга Супонева

На Орел надвигается ливень с грозой и градом. Порывы ветра достигнут скорости 21 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла со ссылкой на Орловский гидрометцентр.

С сегодняшнего вечера, 21.00, до завтрашнего вечера 21.00, ожидается сильный дождь с порывами ветра. Возможен град.

Орловцев просят не покидать свои дома без необходимости. При возникновении аварийной ситуации жители Орла могут обратиться в главное управление МЧС России по Орловской области к оперативному дежурному по телефонам 8 (4862) 44-98-60, 44-98-70; Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла: 43-22-12.

Обратиться можно и на телефон оперативной связи администрации города Орла: 8 (910) 202-57-00 (принимаются только текстовые сообщения в WhatsApp, Telegram, Viber и СМС-сообщения).