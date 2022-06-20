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Орловские одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по информатике. Это заключительное испытание в экзаменационной кампании.

Сегодня 150 орловцев проверят знания, а завтра – еще 104. Этот предмет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стал более популярен. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Экзамен состоит из 27 заданий с кратким ответом. Выполнять его необходимо с помощью специального программного обеспечения. Эти задания проверяются автоматически. На выполнение работы отводится 235 минут.

Задачи можно решать на различных языках программирования: Python, C#, C++, Java, Pascal. Минимальный порог для поступления в вузы – 40 баллов. Участники узнают результаты не ранее 4 и 6 июля.