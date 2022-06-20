В Орле мужчина скончался после разборок у пивного бара. 21-летний парень нанес ему травмы, не совместимые с жизнью.

Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие выяснило, что ночью, 17 июня, в одну из городских больниц доставили мужчину со множественными травмами. Позже он скончался.

Установлено, что 21-летний орловец покупал спиртное в одном из баров Железнодорожного района города Орла. Рядом находились другие люди, с одним из которых местный житель вступил в конфликт. Он побил его руками и ногами, после чего наступила смерть.

Молодой человек задержан. Он сознался в преступлении. Назначен комплекс судебных экспертиз. Орловца заключили под стражу. Расследование продолжается.