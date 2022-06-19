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Общество19 июня 2022 18:33

В четырех школах Кромского района появятся «Точки роста»

Центры цифрового и гуманитарного профилей позволят глубже изучать не только школьные предметы
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба администрации города Орла

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В четырех школах Кромского района появятся «Точки роста». Центры цифрового и гуманитарного профилей позволят глубже изучать не только школьные предметы.

У кромских школьников появится возможность изучить азы 3D-моделирования и научиться управлять квадрокоптером. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на местную газету «Заря».

В Семенковской, Кутафинской, Гуторовской и Глинской школах рабочие уже подготавливают помещения для ремонта.

Ребята смогут изучать не только физику, химию и биологию, но и получить дополнительное шахматное, IT-образование, а также освоить азы медиатворчества.

Для функционирования центров помимо ремонта всех помещений планируется обновить материально-техническую базу.