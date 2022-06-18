В Орле 23 июня пройдет пенсионерская спартакиада

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Региональный этап седьмой спартакиады для пенсионеров стартует в 8.30 на стадионе Ленина 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Регистрация участников начнется в 8.30, конкурсная программа – в 11.00. Участниками могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, победившие в городских или муниципальных соревнованиях первого этапа.

В программу войдут восемь дисциплин: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, дартс, шахматы, комбинированная эстафета и комплекс упражнений с элементами аэробики.

Телефон для справок по вопросам организации Спартакиады: 8(4862) 30-70-97