Фото: соцсети Юрия Парахина

Мэр Орла заверил, что вопрос с «лужей-озером» на улице Октябрьской будет закрыт. На месте появятся дождеприемные колодцы, которые проведут к ливневкам.

«Лужа-озеро», находящаяся на улице Октябрьской на пересечении с улицей 60 октября, будет ликвидирована.

Сегодня, 17 июня, специалисты во главе с мэром встретились на месте. Они обсудили пути решения проблемы. Об этом рассказал градоначальник в социальных сетях.

– Единственный из вариантов – сделать ряд дождеприемных колодцев и подвести их к существующей ливневке, - рассказал мэр.

В настоящее время стоит задача получения разрешения от сетевиков, а также создания проекта и его экспертизы. Прокладку ливневки должны завершить до конца дорожного сезона.