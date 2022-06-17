На ПМЭФ-2022 заключили соглашение о газификации 24 населенных пунктов в Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства региона

На ПМЭФ-2022 заключено соглашение о газификации 24 населенных пунктов в Орловской области. Его подписали Андрей Клычков и Алексей Миллер.

Глава орловской делегации на Петербургском экономическом форуме губернатор Андрей Клычков подписал дополнительное соглашение с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

В ранее подписанную программу включили реконструкцию газораспределительной станции «Залегощь». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Всего в новую программу включено 24 населенных пункта, а объем инвестиций увеличен до 2,3 миллиарда рублей.