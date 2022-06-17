Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

На ПМЭФ-2022 обсудили создание центра обработки данных в Орловской области. Темой встречи стала реализация проектов цифровой трансформации.

Орловская делегация, возглавляемая губернатором Андреем Клычковым, провела рабочую встречу с генеральным директором ООО «БИТРИВЕР РУС» Игорем Рунцом. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

На сегодняшний день компания – крупнейший оператор дата-центров в России. Он предоставляет услуги по подключению оборудования к энергоинформационной структуре и предлагает готовые решения для операций с блокчейном и искусственным интеллектом.

Создание подобного центра на Орловщине повысит эффективность региональных компаний, активно использующих информационные технологии в своей работе.

Также Андрей Клычков встретился с президентом индийского бизнес-альянса Сэмми Манодж Котвани. Стороны обсудили инвестиционный потенциал Орловщины. Делегация обсуждала и вопросы работы бельгийских и люксембургских компаний с гендиректором "Ассоциации предпринимателей Бельгийско-Люксембургской Торговой палаты". Один завод успешно функционирует в области.