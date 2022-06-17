Фото: пресс-служба Правительства региона

Орловская и Брянская области подписали соглашение о продолжении сотрудничества в рамках ПМЭФ-2022. План мероприятий рассчитан на 2022-2024 годы.

В рамках Петербургского международного экономического форума губернаторы Орловской и Брянской области Андрей Клычков и Александр Богомаз подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономического, научно-технической, культурной и иных сферах.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона. Стороны будут взаимодействовать и в других сферах: спортивной, туристической, промышленной, агропромышленной.