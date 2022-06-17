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Происшествия17 июня 2022 8:03

В Орловской области на берегу реки сгорела «Лада»

Пожар случился в Ливенском районе
Сергей Силаев
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области на берегу реки сгорела «Лада». Пожар случился в Ливенском районе.

Сообщение о возгорании спасатели получили 16 июня, утром, около 07.05. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

«Лада» загорелась на берегу реки Сосна. Пожарные прибыли, когда автомобиль полыхал по всей площади.

В результате пожара он выгорел. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

В этот же день из подъезда пожарные эвакуировали четырех орловцев из-за горящей квартиры в девятиэтажке города Мценска.