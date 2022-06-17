Фото: пресс-служба Правительства региона

Орловская и Кировская области подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2022. Регионы будут взаимодействовать в нескольких сферах.

О заключенном соглашении сообщает пресс-служба Правительства региона. Стороны будут помогать друг другу в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах.

– Реализация предусматривает взаимодействие в сфере экономики, промышленного производства, АПК, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, природоохранной деятельности, культуры, спорта, туризма, молодёжной политики, - рассказали в пресс-службе.