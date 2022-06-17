Орловец отправится в колонию за невозврат более 700 тысяч рублей трем девушкам. Мужчина находил избранниц на сайте знакомств, получал деньги и украшения, но не возвращал их назад.

Северный районный суд города Орла признал виновным 30-летнего мужчину в мошенничестве по двум статьям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Установлено, что с 2019 по 2021 год местный житель на сайте знакомств находил девушек, с которыми в дальнейшем состоял в близких отношениях. У каждой из них он брал деньги и украшения под разными предлогами, обещая позже все вернуть.

Однако девушки ничего не получили назад. В общей сумме мужчина причинил ущерб орловчанкам более чем на 700 тысяч рублей.

Суд признал виновным орловца и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев. Приговор суда еще не вступил в законную силу.