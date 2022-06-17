Фото: пресс-служба регионального Правительства

Орловская делегация приняла участие в сессии ПМЭФ-2022 о современных экономических вызовах. Участники обсудили вопросы адаптации российской экономики в новых реалиях.

Заместитель губернатора по планированию экономике и финансам Вадим Тарасов и заместитель председателя правительства Владимир Ивановский поучаствовали в сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Выступления подготовили и ведущие экономисты страны: председатель банка России Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Антон Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

Участники обсудили вопросы необходимости перестройки российской экономики в новых условиях, возможные драйверы ее роста и «точки опоры» для будущего развития.

Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Орловскую делегацию возглавляет губернатор Андрей Клычков.