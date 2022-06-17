Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские пожарные эвакуировали четырех человек из-за горящей квартиры в девятиэтажке. Дом загорелся в Мценске.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей 16 июня, около 16.31. Квартира в девятиэтажке города Мценска вспыхнула на улице Машиностроителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожарные приехали на место, когда из окна шел густой черный дым, подъезд также был задымлен. Из него эвакуировали четырех жителей дома.

В квартире никого не оказалось, пожар начался на кухне. В результате выгорел холодильник и кухонная мебель. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.