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Общество17 июня 2022 6:42

На ПМЭФ-2022 подписали соглашение о развитии беспилотных авиасистем в Орловской области

Орловская делегация встретилась с Председателем Совета директоров компании «Аэромакс»
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба Правительства региона

Фото: пресс-служба Правительства региона

На Петербургском международном экономическом форуме 2022 года, проходящем в Петербурге, орловской делегацией подписано соглашение о сотрудничестве с Председателем Совета директоров компании «Аэромакс» Валерием Шанцевым.

Стороны будут работать над расширением применения беспилотных авиасистем в регионе для решения отраслевых и государственных задач. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

«Аэромакс» – группа компаний, разрабатывающих самолеты, вертолеты, а также оказывает услуги с их применением в нескольких сферах: от строительной отрасли до охраны окружающей среды.