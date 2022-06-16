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В Орловской области выпускник Колпнянского лицея получил 100 баллов на ЕГЭ по математике. Одиннадцатиклассник – единственный в регионе, который безошибочно сдал «профиль».

О математических успехах орловцев рассказал руководитель департамента образования региона Алексей Карлов в социальных сетях. Он отметил, что в целом выпускники достойно справились с заданиями.

Среди тех, кто сдавал профильную математику, большое количество работ было оценено в 80 баллов и выше.

Выпускник Колпнянского лицея Станислав Анохин получил 100 баллов на ЕГЭ по математике. Карлов поздравил выпускников с результатами.

Напомним, ранее в Орловской области появилось 37 человек, которые получили 100 баллов по русскому языку, два человека безошибочно написали химию, 14 проявили знания в области литературы. Теперь один выпускник получил 100 баллов за математику.