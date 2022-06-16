Орловские следователи проверят обстоятельства гибели двух утонувших подростков. Накануне два молодых человека утонули в Глазуновском районе и Орле.

15 июня 2022 года в Следственный отдел по Заводскому району города Орла поступило сообщение об обнаружении тела 18-летнего парня в реке Орлик. В тот же день в пруду рядом с селом Богородицкое Глазуновского района спасатели нашли тело 14-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Телесный повреждений у утонувших найдено не было. Следовательно организовали доследственные проверки. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего. Места не были оборудованы для купания.