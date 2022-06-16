Фото: Ольга Супонева

Выпускница орловского лицея №32 стала мультистобалльницей. Она получила максимальный результат на двух экзаменах.

15 июня жители Орловщины узнали баллы, полученные на ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Ученица лицея №32 добавила в свою копилку 100 баллов к уже полученному максимальному баллу по литературе. Таким образом, у Майи Ореховой 200 баллов из 200 возможных.

Всего в Орле 19 человек безошибочно сдали русский язык. Всего в регионе 37 таких выпускников.

В областной столице экзамен сдавали 1 417 выпускников. Средний балл – 77. 45% от числа сдающих набрали больше 80 баллов.