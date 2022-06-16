Фото: пресс-служба ГИБДД региона

Под Орлом «ГАЗ» насмерть сбил дорожника. Еще один человек госпитализирован.

Авария произошла 15 июня, около 10 часов утра. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

65-летний пенсионер управлял автомобилем «ГАЗ». Двигаясь по автодороге «Болхов - Мценск - Новосиль» со стороны Мценска, мужчина наехал на дорожных рабочих.

В результате ДТП 57-летний мужчина скончался на месте, а 64-летнего орловца госпитализировали.

В Орловской области сутки не выдались спокойными. В регионе за это время утонули два молодых человека.