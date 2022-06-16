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Общество16 июня 2022 7:35

Житель Орла выплатил более 100 тысяч рублей по долгам

Из-за задолженности он не мог продать землю
Сергей Силаев
Мужчина оплатил и исполнительский сбор

Мужчина оплатил и исполнительский сбор

Фото: Сергей Силаев

Житель Орла выплатил более 100 тысяч рублей по долгам. Из-за задолженности он не мог продать землю.

Орловец смог продать земельный участок только после оплаты долгов по ЖКХ, налогам и штрафам ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Сначала мужчина игнорировал необходимость погашения задолженности, однако после того, как приставы вынесли запрет на регистрацию земли, мера подействовала.

Помимо долгов, мужчина оплатил и исполнительский сбор за несвоевременное исполнение судебного решения.