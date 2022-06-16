Фото: пресс-служба Правительства региона

«Губернаторский контроль» проверил ремонт дорог в Орловской области. Рабочая группа посетила несколько объектов.

В рабочую группу вошли заместители руководителей департаментов транспорта и ЖКХ, представители Орловского района, общественности и СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Губернаторский контроль» прибыл в деревню Жилина Орловского района, где работы по благоустройству должны быть завершены до 1 сентября.

В поселке Куликовском появится спортивная площадка с теннисным столом, тренажерами, скалодромом и оборудованием для сдачи норм ГТО.

Губернаторский контроль» также проинспектировал четыре дорожных объекта. Они ремонтируются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы на всех должны быть завершены до 1 июля. Это дорога в селе Старцево и Большая Куликовка, деревне Ивановское, Ступишино.