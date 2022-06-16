Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В трех школах Орловской области появятся «Точки роста». В них обучаются свыше двух тысяч человек.

В трех учебных заведениях города Ливны откроются центры образования естественно-научной и технологической направленностей: школах №2, №5 и лицее имени Булгакова. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

На ремонтные работы по оформлению и зонированию помещений выделено около 800 тысяч рублей.

В лицее, начиная с января, уже подготовили дизайнерский проект, организовали обучение педагогов и подготовлено правовое обеспечение.

В школах №2 и №5 ведется ремонт кабинетов для появления «Точек роста». В скором времени поступит демонстрационное оборудование, коллекции, реактивы для практических работ и цифровые лаборатории.