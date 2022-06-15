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Общество15 июня 2022 14:28

В Орле до конца июня заменят сломанную плитку на площади Маршала Жукова

Благоустройство территории завершилось в конце 2021 года
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба администрации города Орла

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле до конца июня заменят сломанную плитку на площади Маршала Жукова. Благоустройство территории завершилось в конце 2021 года.

О гарантийных обязательствах подрядчика рассказали сегодня на заседании профильного комитета Орловского городского Совета народных депутатов, сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Подрядчик провел работы по отладке водоотведения, оснастил площадь системой видеонаблюдения и освещения, скамейками и урнами. Появилась и плитка, к которой у заказчика появились вопросы.

100 квадратных метров плиточного покрытия заменят до 30 июня сразу после поставки материалов. Кроме этого, продолжаются небольшие работы по благоустройству – рядом с площадью сажают двадцать туй.